Google Pixel 7a fa faville nel primo benchmark: flagship killer in arrivo?

Dopo aver visto render e scheda tecnica di Google Pixel 7a, le informazioni mancanti sullo smartphone sono davvero poche. Oggi, però, a chiudere il cerchio arriva il primo benchmark di Pixel 7a su GeekBench, che rivela un punteggio impressionante per la CPU del mediogamma di Mountain View.

Il test, riportato da GizmoChina, conferma quanto già sapevamo su CPU e GPU di Pixel 7a, che avrà un processore Google Tensor di seconda generazione, o Tensor G2, insieme ad una grafica Mali-G710. Il Tensor G2 è un processore a 8 core, composto da:

2 Core a 2,85 GHz

2 Core a 2,35 GHz

4 Core a 1,80 GHz

Vi ricordiamo che anche Google Pixel 7 e 7 Pro hanno lo stesso SoC Tensor G2 di Pixel 7a: sembra dunque che, almeno sotto il punto di vista tecnico, Pixel 7a non avrà nulla da invidiare alle controparti di fascia più alta della proposta smartphone di Google.

In termini di punteggio, Pixel 7a arriva a 1.380 e 3.071 Punti su GeekBench, rispettivamente nei test single-core e multi-core. La variante testata dello smartphone dovrebbe essere quella di base, con 8 GB di RAM, uno storage da 128 GB e, ovviamente, Android 13 preinstallato come proprio sistema operativo. I punteggi dello smartphone sono davvero ottimi, soprattutto se consideriamo che si tratta di una proposta midrange, che dunque non dovrebbe superare i 500 Dollari al lancio in termini di prezzo.

In ogni caso, sicuramente ne sapremo di più durante il Google I/O di quest'anno, che dovrebbe fare da cornice perfetta per il lancio di Google Pixel 7a. L'evento, che si terrà il 10 maggio, dovrebbe coincidere anche con l'annuncio di Google Pixel Fold, con il lancio per il grande pubblico di Google Pixel Tablet, già presentato lo scorso anno, e - forse - con il primo teaser di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, in arrivo in autunno.