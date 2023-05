Google Pixel 7a, la funzione che potreste non aver notato: ecco Adaptive Alert Vibration

Se avete letto la nostra recensione di Google Pixel 7a, saprete che si tratta di uno smartphone solidissimo, con tante feature innovative e pochi compromessi, soprattutto per la sua fascia di prezzo. Una funzione di Google Pixel 7a passata in sordina tra gli utenti, però, è Adaptive Alert Vibration: ecco di cosa si tratta.

Adaptive Alert Vibration è stata svelata al Google I/O, insieme alle novità di Android 14, a Google Pixel 7a ed a Google Pixel Fold. Lo scopo della funzione, come ci dice il nome, è quello di evitare situazioni spiacevoli o imbarazzanti in cui la vibrazione dello smartphone, che magari pensavate di aver silenziato, si fa notare un po' troppo da chi si trova vicino all'utente.

Fino ad oggi, le possibilità di personalizzazione delle suonerie e delle vibrazioni degli smartphone non sono state molte: al di là della possibilità di cambiare la traccia musicale della suoneria e i jingle, per esempio, non vi sono ampi margini di personalizzazione delle notifiche con vibrazione. In particolare, l'intensità di queste ultime rimane sempre costante, e non può essere cambiata dall'utente.

Ebbene, Google ha introdotto la vibrazione adattiva per Pixel 7a proprio con Adaptive Alert Vibration: la funzione si basa sul riconoscimento costante della posizione dello smartphone sulla superficie, e permette all'utente di impostare un'intensità di vibrazione diversa a seconda che il telefono si trovi a faccia in su o a faccia in giù.

L'impostazione è già accessibile su tutti i Pixel 7a, e può essere attivata (e personalizzata, ovviamente) nelle Impostazioni dello smartphone, più nello specifico nei sottomenu Suoni e Vibrazioni e Vibrazioni e Feedback aptico.

La feature utilizza i sensori e l'accelerometro di Google Pixel 7a per determinare la posizione dello smartphone, permettendovi, per esempio, di decidere di ridurre l'intensità della vibrazione quando lo smartphone è posizionato con lo schermo rivolto verso l'alto, oppure, al contrario, di ridurla quando quest'ultimo è posizionato "a faccia in giù".