Google Pixel 7a, nuovo leak conferma: enorme passo avanti rispetto a Pixel 6a

Secondo un clamoroso leak degli scorsi giorni, Google Pixel 7a sarà uno smartphone incredibile, superando in termini di prestazioni e design anche Pixel 7 Pro. Oggi, un nuovo leak sulla scheda tecnica di Google Pixel 7a sembra confermare quanto riportato da altre fonti, spiegando che lo smartphone non sarà affatto un device midrange.

Nello specifico, lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha spiegato che quello che tutti pensavano essere il nuovo top di gamma di Google, ovvero il misterioso Pixel 7 Ultra, non sarebbe altro che Pixel 7a. A quanto pare, infatti, il device finora conosciuto con il codename Lynx e ritenuto essere Pixel 7 Ultra avrebbe un setup fotocamera chiamato internamente a Google "Pixel 22 Mid-range", suggerendo che si tratti dunque di un successore di Pixel 6a.

Per contrasto, il nome di lavorazione delle fotocamere di Pixel 7 e Pixel 7 Pro era invece "Pixel 22 Premium": in altre parole, il leak confermerebbe che Pixel 7a sia pensato come uno smartphone midrange, ma che nella realtà sarebbe tanto potente quanto Pixel 7 Pro, se non addirittura di più. In particolare, sotto la scocca del device non troveremo solo lo stesso chip Tensor G2 di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma anche un nuovo chip Wi-Fi e Bluetooth di Qualcomm, il WCN6740, più avanzato di quello dei due top di gamma di Big G.

Non solo: anche le fotocamere di Pixel 7a saranno diverse rispetto a quelle di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il presunto mediogamma di Google, infatti, dovrebbe avere un obiettivo Sony IMX787 come propria fotocamera principale e un Sony IMX712 come ultra-grandangolo, segnando un enorme passo avanti rispetto a Pixel 6a e a qualsiasi smartphone midrange attualmente in commercio.

Infine, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo in 1080p con refresh rate a 90 Hz, migliorando uno dei punti più controversi di Pixel 6a, che infatti aveva uno schermo con refresh rate a soli 60 Hz.