Google Pixel 7a si mostra in nuove foto, ma è la scheda tecnica a sorprendere

Dopo aver visto il primo video di Google Pixel 7a, i leak e i rumor sul flagship-killer di Big G si sono fermati per qualche mese. Oggi, però, lo smartphone di Mountain View è tornato a mostrarsi in nuove fotografie dal vivo e con una scheda tecnica completa comparsa in rete.

Trovate le due immagini del dispositivo, riportate da GSMArena, in calce a questa news. Come ampiamente prevedibile, il design di Pixel 7a sarà simile a quello di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che d'altro canto sembra essere molto piaciuto ai fan e alla critica. Troveremo dunque uno smartphone dalla forma rettangolare con una "fascia" di fotocamere posizionata nella metà superiore del pannello posteriore, dotato inoltre in una selfie-camera con tecnologia punch-hole e di uno schermo senza curvature laterali.

Un design all'insegna della continuità, che però dovrebbe portare con sé una serie di interessanti novità lato hardware. Lo schermo del dispositivo sarà per esempio un pannello OLED da 6,1" con risoluzione 1080p e, soprattutto, con refresh rate a 90 Hz, contro i 60 Hz di Pixel 6a. Sfortunatamente, però, il rapporto schermo-bordi non sembra essere dei migliori, con questi ultimi dallo spessore decisamente pronunciato.

Sotto la scocca del device, invece, troveremo un chipset Tensor G2 di Google, lo stesso già usato su Pixel 7 e 7 Pro, 8 GB di RAM e uno storage non meglio precisato (forse da 128 o da 256 GB) con tecnologia UFS 3.1. Si tratta comunque di specifiche già portate a galla dall'ultima scheda tecnica di Pixel 7a, trapelata nel mese di gennaio: una conferma in più, però, non fa mai male.

Passando infine al settore fotocamere, le immagini ci mostrano che Pixel 7a avrà un sistema double-camera, che dovrebbe essere composto da una lente principale Sony IMX787 da 64 MP e da una lente ultra-grandangolare da 12 MP. Niente teleobiettivo, dunque: poco male, se consideriamo che la lente principale segna un enorme passo in avanti rispetto a quella da 12,2 MP di Pixel 6a. Infine, Google Pixel 7a sarà lanciato con ricarica wireless da 5W.