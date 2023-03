Al Google Pixel 7a sembra proprio non piacere la 'privacy'

Le foto in metropolitana del Pixel Fold sembrano confermare qualche problema di discrezione per le novità Google, che non vedono l'ora di mostrarsi al pubblico.

Ebbene sì, ci troviamo per l'ennesima volta a parlarvi di un dispositivo Pixel di prossima uscita che si mostra sul web prima della presentazione ufficiale. Al centro della vicenda si trova il Pixel 7a, anche se sarebbe più corretto dire "dovrebbe essere" il Pixel 7a visto che lo smartphone apparso oggi in vendita su Ebay è un prototipo senza nome, definito "very collectible device" dal venditore.

Nonostante la vendita sia stata annullata e l'annuncio cancellato dal sito, le foto presenti mettevano ben in mostra un design che abbiamo visto quando il Google Pixel 7a si è mostrato da tutte le angolazioni con foto ad alta risoluzione. Le uniche altre informazioni che possiamo recuperare dalla messa in vendita del prototipo sono la dicitura "Google's telltale prototype indicators" al posto del logo Google sul retro ed il quantitativo di memoria, ovvero 8/128GB.

Una cosa l'abbiamo di certo intuita, sembra proprio che la parola "privacy" non faccia parte del vocabolario di Mountain View, ovviamente in senso ironico, dato che si fa riferimento a dispositivi che non sembrano affatto timidi nel voler uscire fuori dalla casa madre.