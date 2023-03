Google Pixel 7a senza segreti: online tantissime fotografie in alta risoluzione

Dopo avervi mostrato le nuove foto di Google Pixel 7a e le ultime novità sulla sua scheda tecnica, i leaker sembrano rimescolare immediatamente le carte in tavola con la pubblicazione di una lunga serie di scatti di Google Pixel 7a, che svelano il design del flagship-killer di Big G sotto ogni angolazione.

Le (tantissime) fotografie del device sono state pubblicate dal portale thailandese Zing News, e ci mostrano per l'ennesima volta che un prototipo di uno smartphone Google è in circolazione nei Paesi del Sudest asiatico ben prima del suo lancio ufficiale. Considerato che Google Pixel 7a sarà presentato al Google I/O del mese di maggio, infatti, lo smartphone di Big G ha fatto il suo indesiderato debutto in Thailandia ben due mesi prima della sua effettiva release.

In passato, sia Pixel 6 e 6 Pro che Pixel 7 e 7 Pro erano stati leakati con immagini e prototipi funzionanti sui mercati dell'Asia Pacifico quali quello thailandese, quello indonesiano e quello vietnamita, costringendo infine Big G a disattivare da remoto i device, presumibilmente sottratti anzitempo da qualche "talpa" dai suoi magazzini. Sfortunatamente, sembra che la "talpa" non sia ancora stata presa.

Le immagini mostrano che Pixel 7a avrà una colorazione nera, ma nulla vieta che lo smartphone possa essere lanciato anche in altre tinte, sulle quali il leaker non è però riuscito a mettere le mani. In termini di design, ci troviamo di fronte ad un device molto simile al Pixel 7 standard, con una doppia fotocamera e un flash LED sulla parte posteriore del corpo, nella classica "banda" della lineup Pixel.

Poiché una delle immagini diffuse da Zing News mostra la schermata di avvio rapido del device, sappiamo anche alcune delle specifiche tecniche di Google Pixel 7a. Nello specifico, viene confermato che Pixel 7a avrà un chip Tensor G2 di Google, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme a 8 GB di RAM LPDDR5 e a 128 GB di storage. Di nuovo, nulla vieta che il device venga lanciato in una seconda variante da 256 GB di memoria interna.