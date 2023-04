Google Pixel 7a senza segreti: trapelano i render e la scheda tecnica!

Dopo gli ultimi leak sulla scheda tecnica di Google Pixel 7a, che lasciano presagire un sensibile miglioramento hardware rispetto a Pixel 6a, un nuovo rumor ci mostra il design e le colorazioni di lancio di Pixel 7a, che sembra estremamente simile ai flagship di Mountain View del 2021.

Un articolo di MySmartPrice, infatti, ci svela che Pixel 7a avrà un design "squadrato" molto più simile a quello di Google Pixel 6, 6 Pro e 6a che a quello di Pixel 7 e 7 Pro. Probabilmente, Big G ha adottato questo design per differenziare il suo mediogamma dal resto della linea Pixel 7 e, allo stesso tempo, per favorire la continuità con Pixel 6a.

Inoltre, Pixel 7a sarà venduto in almeno tre colori, ovvero White (bianco), Grey (grigio) e Sky Blue (azzurro). Secondo MySmartPrice, però, queste tre tinte arriveranno nei negozi solo dopo il lancio del device: quando quest'ultimo verrà presentato, probabilmente durante il Google I/O del mese di maggio, Big G mostrerà le due varianti di colore nero e crema.

In termini di hardware, però Pixel 7a sarà decisamente più simile a Pixel 7 e 7 Pro che a Pixel 6 o 6a. Lo smartphone, infatti, sarà dotato di un SoC Tensor G2, lo stesso presente sui flagship Google lanciati nel 2022. Al chip di nuova generazione si accompagnano 8 GB di RAM, con un netto aumento rispetto ai 6 GB di Pixel 6a, e uno storage non espandibile a partire da 128 GB.

In termini di display, invece, possiamo aspettarci uno schermo OLED con diagonale da 6,1", non dissimile da quello di Google Pixel 6a se non per una importante differenza: il pannello di Pixel 7a avrà un refresh rate da 90 Hz, contro i 60 Hz del predecessore. Infine, lato fotocamere possiamo vedere che il midrange di Big G ha due sensori, ovvero una grandangolare principale e un ultra-grandangolo: niente teleobiettivo o lente periscopica, dunque.