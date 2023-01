Google Pixel 7a si svela in un video: avrà ricarica wireless e schermo a 90 Hz

A fine novembre, sono comparsi in rete i primi video render a 360° di Google Pixel 7a, che testimoniavano dei lavori quasi completi sullo smartphone entry-level di Google. Oggi, a confermare che Pixel 7a è praticamente già pronto è una nuova clip comparsa in rete, che mostra il telefono in funzione.

La clip è comparsa su Slashleaks e dura solo 49 secondi. La lingua del telefono (il vietnamita) è compatibile con i recenti leak di prototipi di dispositivi Google nel Sudest asiatico, che hanno colpito Pixel 6a, Pixel 7 e 7 Pro e persino Pixel Tablet. Pare dunque che Pixel 7a sia solo l'ultimo dei device "fuggiti" dai magazzini di Big G a diversi mesi dal suo lancio sul mercato. È bene notare che Google produce proprio in Vietnam i suoi smartphone, perciò il leak sembra veritiero.

In ogni caso, il video mostra che lo smartphone utilizza un software design validation test basato su Android 13, il che indica che si tratta di una versione pre-release del device. In ogni caso, il video conferma che il telefono ha l'opzione smooth display, la quale permette di aggiustare il refresh rate tra 60 e 90 Hz: se tale feature fosse veramente inclusa anche nella versione finale del device, si tratterebbe della prima implementazione di un display a 90 Hz nella storia della linea "a".

Inoltre, il video sembra confermare che Pixel 7a avrà la ricarica wireless, anch'essa una prima volta assoluta per la lineup di device midrange di Google. Per il resto, lo smartphone ha un design molto simile a quello di Google Pixel 7, con la classica "barra" delle fotocamere sul pannello posteriore e con due obiettivi e un flash. Confermato dunque che Pixel 7a, come Pixel 7 prima di lui, non integrerà un teleobiettivo, che rimarrà invece esclusivo di Pixel 7 Pro.

In ogni caso, Pixel 7a sarà annunciato al Google I/O del 2023: Big G dovrebbe dunque presentare il device durante la sua classica kermesse annuale, che si terrà nel mese di maggio. Stando ai leak, oltre a Pixel 7a l'azienda annuncerà, nella stessa cornice, anche lo smartphone pieghevole Pixel Fold e ri-presenterà Google Pixel Tablet.