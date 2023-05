Anche Google Pixel 7a vittima dei rincari: costerà più di Pixel 6a

Con il leak delle immagini promozionali di Google Pixel 7a, ormai lo smartphone di fascia media di Big G non ha più segreti. O quasi, perché fino ad ora nessun insider si è sbilanciato sul prezzo di mercato di Pixel 7a. Nelle scorse ore, però, diverse fonti sembrano aver pubblicato dei listini prezzi identici tra loro per il device.

I listini sono stati raccolti da GizmoChina, che ci spiega che Pixel 7a costerà più di Pixel 6a tanto sul mercato americano quanto su quello europeo. Nello specifico, negli Stati Uniti lo smartphone partirà da un prezzo di 499 Dollari, 50 Dollari in più di Pixel 6a. A questo prezzo, gli utenti americani potranno portare a casa la versione 8/128 GB dello smartphone, mentre il MSRP della variante con storage da 256 GB è ancora sconosciuto.

In Europa, invece, Pixel 7a costerà 509 Euro o 499 Sterline, a seconda del mercato di riferimento. Anche in questo caso, si tratta del prezzo di lancio della versione 8/128 GB, mentre non sappiamo ancora quanto costerà la variante con memoria più capiente. Come per il mercato americano, anche nel Vecchio Mondo Pixel 7a costerà 50 Euro in più di Pixel 6a, che è stato lanciato lo scorso anno ad un prezzo di 459 Euro.

Certo, con tutti i miglioramenti della scheda tecnica di Google Pixel 7a viene facile dire che il sovrapprezzo del device è ben motivato e, per certi versi, "giusto": si passerà infatti da un chip Tensor G1 ad un Tensor G2, lo stesso presente sotto la scocca dei ben più costosi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Non solo: a cambiare sarà anche il refresh rate dello schermo, che passerà da 60 Hz a 90 Hz. Infine, la RAM aumenterà da 6 GB a 8 GB di memoria LPDDR5.

Persino la fotocamera di Google Pixel 7a riceverà un miglioramento, passando da un sensore principale Sony da 12 MP ad uno da 64 MP con OIS, mentre l'ultra-grandangolo resterà sempre da 12 MP. La selfie-camera, invece, sarà da 10,8 MP. Vi ricordiamo infine che Pixel 7a arriverà al Google I/O, l'evento annuale per sviluppatori di Google, durante il quale l'azienda presenterà anche Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet.