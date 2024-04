Google Pixel 8 da 256 gigabyte è UN VERO AFFARE a questo prezzo su Amazon

La giornata di promozione targate Amazon prende il via con un’offerta molto interessante sul Google Pixel 8, nella variante con 256 gigabyte storage e colorazione nero ossidiana, che raggiunge il minimo storico.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Google Pixel 8 con 256 gigabyte di storage, nello specifico, è disponibile in offerta al 671,90 Euro, il 22% in meno rispetto agli 859 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per domani 12 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 10 ore e 21 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Si tratta di un nuovo ribasso oltre che il minimo storico raggiunto sulla piattaforma.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento rateale in 12 mensilità da 56 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Come sempre, non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

