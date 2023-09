Google Pixel 8 ed 8 Pro costeranno di più: trapelano i prezzi europei

Sono passati pochi giorni dall’annuncio dell’evento dedicato ai Pixel 8 di Google e continuano ad emergere rapporti ed indiscrezioni sulla nuova serie di smartphone della società di Cupertino. In particolare, una nuova voce di corridoio si sofferma sui prezzi e sulle varianti che approderanno in Europa.

A quanto pare, le notizie non sono tutte positive perchè sembra sempre più probabile che Pixel 8 ed 8 Pro costino di più rispetto ai loro predecessori. La fonte infatti afferma che Pixel 8 con 128 gigabyte di spazio di archiviazione richiederà 874 Euro con IVA al 23%, mentre la variante da 256GB arriverà a costare 949 Euro. Per fare un raffronto, al lancio il Pixel 7 partiva da 650 Euro, quindi il rincaro sarà marcato ed importante.

Il Pixel 8 Pro invece dovrebbe partire da 1235 Euro per la variante con 128 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre il modello da 256 gigabyte costerà 1309 Euro, con l’opzione da 512Gb che costerà addirittura 1461 Euro. Anche in questo caso, per contesto sottolineiamo come il Pixel 7 Pro sia stato lanciato a 900 Euro.

Per quanto riguarda le opzioni di colore, invece, il Pixel piccolo sarà disponibile nelle varianti Hazel, Obsidian, Rose e Mint, mentre il modello Pro con scocca Bay, Obsidian, Porcelain e Mint.