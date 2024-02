Google Pixel 8 e 8 Pro, tanti fix con l'aggiornamento di febbraio: correte a scaricarlo!

Il primo Feature Drop del 2024 per Google Pixel 8 è arrivato a fine gennaio, ma già i top di gamma di Big G tornano ad aggiornarsi. L'aggiornamento di febbraio di Google Pixel 8 e 8 Pro è stato infatti pubblicato nelle scorse ore dal colosso di Mountain View: ecco cosa contiene.

L'aggiornamento arriva con un paio di giorni di ritardo rispetto al solito, in virtù delle nuove politiche di update mensili di Google: fino alla fine del 2023, infatti, Big G ha sempre garantito un aggiornamento ogni 30 giorni, pubblicato il primo lunedì del mese. Dopo il lancio di Pixel 8, però, la compagnia ha rivisto questa politica in favore di un sistema più fluido, volto a garantire la miglior esperienza utente possibile.

L'aggiornamento è disponibile per tutti i Pixel 8 e 8 Pro, o lo sarà nel giro di qualche giorno al massimo, visti i tempi di rollout. Lo smartphone dovrebbe scaricare e installare automaticamente l'update, una volta che quest'ultimo sarà disponibile. La nuova versione del software per gli smartphone di Big G di nuova generazione dovrebbe essere la UQ1A.240205.004. In parallelo, è stato anche rilasciato un aggiornamento per i device con più anni sulle spalle, che porta il loro OS alla versione UQ1A.240205.002.

L'aggiornamento, a differenza del Feature Drop di gennaio o dell'update per la fotocamera di Pixel 8 e 8 Pro pubblicato a dicembre, non porta con sé novità di grande importanza, ad eccezione di un miglioramento generalizzato della stabilità del sistema e delle sue performance. Su Pixel 8 e 8 Pro ci sarà poi spazio per alcuni miglioramenti al software della fotocamera e alla stabilità delle connessioni Wi-Fi.

Infine, sempre sui due smartphone di nuova generazione, Google ha introdotto un paio di importanti fix. Il primo riguarda un bug al display di Pixel 8 e 8 Pro, che impediva di usare lo smartphone rendendo completamente nero lo schermo. Il secondo, invece, riguarda dei "problemi di stabilità con alcune app terze parti", su cui Google non ha fornito ulteriori dettagli.