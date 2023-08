Google Pixel 8 avrà una selfie-camera sotto al display? Spunta un brevetto

Dopo aver scoperto che Google Pixel 8 avrà una nuova fotocamera con degli obiettivi Samsung mai visti prima, arriva ora un'altra interessante indiscrezione sui nuovi top di gamma di Big G. Questa volta, al centro dei leak è finito il design della selfie-camera di Google Pixel 8, che potrebbe non avere un formato punch-hole.

Stando ad una serie di brevetti reperiti da Patently Apple, infatti, Pixel 8 potrebbe avere una selfie-camera under-display, e non più con tecnologia punch-hole. L'under-display è una tecnologia ancora relativamente nuova e poco utilizzata nel mercato smartphone: benché alcuni device abbiano già sperimentato con quest'ultima, le fotocamere selfie implementate direttamente al di sotto dello schermo di questi ultimi si sono rivelate di qualità troppo bassa per risultare accettabili per il grande pubblico.

Al momento, gli unici produttori che implementano delle selfie-camere under-display sui propri dispositivi sono Samsung sui suoi Galaxy Z Fold e ZTE, i cui smartphone non sono però mai arrivati in occidente. Sembra dunque che Google voglia aggiungersi a questa lista, facendo di Pixel 8 e 8 Pro i primi smartphone top di gamma non pieghevoli al mondo con selfie-camera under-display.

Stando al brevetto, depositato presso lo European Patents Office (o EPO), la selfie-camera di Pixel 8 e 8 Pro dovrebbe ricevere la luce attraverso il display del telefono sotto il quale viene posizionata, con un meccanismo simile a quello già usato, con risultati inferiori a quelli di una fotocamera selfie con formato punch-hole, da Samsung.

La nuova selfie-camera under-display fa il paio con gli obiettivi next-gen e con il rumoreggiato sensore per la misurazione della temperatura di Pixel 8, tracciando l'identikit di uno smartphone che potrebbe osare con le sue fotocamere, implementando delle feature legate alla termofotografia e, ora, anche una fotocamera selfie mai vista prima, anticipando nettamente tutta la concorrenza nel mercato smartphone.