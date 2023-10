Google Pixel 8, i benchmark deludono? Il chip Tensor G3 sarebbe già 'vecchio'

A poche ore di distanza dal primo teardown di Google Pixel 8, arrivano oggi anche i primi benchmark del top di gamma di Big G. Se Pixel 8 è un campione di riparabilità e longevità, sembra proprio che il suo SoC Tensor G3 non sia all'altezza delle aspettative: i test hanno deluso diversi fan.

Come vi abbiamo già spiegato in passato, il Tensor G3 è il cuore pulsante di Pixel 8 e 8 Pro: pur senza avere delle specifiche spaccamascella, infatti, il SoC è stato appositamente sviluppato per sfruttare al massimo l'IA, garantendo alcune funzionalità AI-based che nei chipset di altre compagnie (come Qualcomm e MediaTek) ancora non si vedono.

In termini tecnici, il Tensor G3 è un processore a nove Core - il primo al mondo nel suo genere. La sua configurazione comprende un Core Cortex-X3 a 3,00 GHz, 4 Core Cortex-A715 a 2,45 GHz e 4 Core Cortex-A510 a 2,15 GHz. A confronto, lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm sarà un octa-core, ma vanterà i Core ARM di nuova generazione e sarà realizzato con un nodo a 3 nm. Invece, il Tensor G3 usa ancora i "vecchi" Core ARM dello scorso anno e, soprattutto, utilizza il nodo Samsung 4LPP, un processo produttivo Low-Power Plus a 4 nm.

La configurazione del nuovo SoC di Google, insomma, è più simile a quella dello Snapdragon 8 Gen2 che a quella del suo successore, che per il momento resta comunque ancora avvolto nel mistero. Per fare un confronto, lo Snapdragon 8 Gen2 aveva otto Core, di cui un Core Cortex-X3 a 3,20 GHz, 2 Core Cortex-A715 a 2,80 GHz, 2 Core Cortex-A710 a 2,70 GHz e 3 Core Cortex-A510 a 2,00 GHz.

Nessuno si sarebbe mai aspettato però che i primi benchmark di Google Pixel 8 dessero dei risultati persino inferiori a quelli della media degli smartphone con il SoC top di gamma di Qualcomm dello scorso anno: su GeekBench 5, infatti, il chipset di Big G raggiunge i 1.760 Punti in Single-Core e i 4.442 Punti in Multi-Core. In media, invece, gli smartphone con Snapdragon 8 Gen2 arrivano a 1.976 Punti in Single-Core e a 5.149 Punti in Multi-Core. Addirittura, dunque, il Tensor G3 si avvicina allo Snapdragon 8+ Gen1, un chipset vecchio di quasi 18 mesi.