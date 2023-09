Google Pixel 8: il chip Tensor G3 consumerà pochissimo, ma i Core saranno 'vecchi'

Il primo teaser di Google Pixel 8 e di Pixel Watch 2 è stato mostrato da Big G solo un paio di giorni fa, confermando che i nuovi smartphone flagship di Big G faranno il loro debutto internazionale il 4 ottobre 2023. In vista del lancio, però, un nuovo intrigante leak emerge su Pixel 8 e 8 Pro.

Secondo quanto riporta il leaker Revegnus su X, il chip Tensor G3 avrà un nuovo sistema di packaging chiamato FO-WLP. Revegnus, in particolare, spiega che "il chip Tensor G3 sarà il primo SoC per smartphone mai prodotto da Samsung Foundry ad incorporare il packaging FO-WLP. Quest'ultimo dovrebbe ridurre la generazione di calore e aumentare l'efficienza energetica del Tensor G3".

Il packaging FO-WLP viene già utilizzato dai principali rivali di Samsung nel settore dei chip per smartphone, ovvero Qualcomm e MediaTek. Tuttavia, esso non è mai stato adottato fino ad ora dal colosso sudcoreano per i suoi SoC mobili, né per quelli della linea Exynos né tantomeno per i Tensor di Google.

Finalmente, dunque, Samsung e Google si sono messe in pari con la concorrenza: il miglioramento a livello di wafer del chip dovrebbe permettere al Tensor G3 di scaldare molto meno dei suoi due predecessori e di garantire un'efficienza energetica migliore di questi ultimi e - forse - dei chip della concorrenza.

Si tratterà di una novità estremamente importante per il SoC Google, che con il suo nodo a 4 nm rischia veramente di restare indietro rispetto ad un Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 a 3 nm ed un chip A17 Bionic di Apple che dovrebbe a sua volta utilizzare il nodo più avanzato di TSMC. Al contempo, il chipset di Big G potrebbe scontrarsi ad armi pari con il Dimensity 9300 di Mediatek, che secondo gli ultimi leak soffrirebbe di problemi di surriscaldamento.

Infine, pare che il Tensor G3 sarà un SoC a nove Core, anziché i tradizionali otto. Questi ultimi saranno un Prime Core Cortex-X3, quattro Core Cortex-A715 e quattro Core Cortex-A510. Niente Core di nuova generazione con architettura Cortex-A720 o Cortex-A520, dunque.