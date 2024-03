Google Pixel 8 come gli iPhone: arrivano le chiamate SOS satellitari

Al Mobile World Congress di Barcellona, Google Pixel 8 è stato eletto "miglior smartphone dell'anno", ma ciò non significa che il pacchetto software del top di gamma di Google sia completo. AL contrario, proprio sugli smartphone Pixel è comparsa la nuova funzione Google "Satellite SOS", molto simile al satellitare degli iPhone di Apple.

Come spiega 9to5Google, la funzione "Satellite SOS" è comparsa nelle scorse ore sugli smartphone della linea Pixel: il rollout sui device compatibili è dunque in corso da almeno un paio di giorni, e se volete accertarvi di essere tra i fortunati che hanno ricevuto la feature dovrete semplicemente andare nelle Impostazioni dello smartphone e, poi, nella sezione "Sicurezza e Emergenza" del device. Qui, dovreste trovare la nuova opzione "Satellite SOS".

Per il momento, purtroppo, la funzione "Satellite SOS" non sembra fare nulla, perciò pare che la sua inclusione nei menu delle impostazioni di Android sia più che altro propedeutica ad una sua attivazione a stretto giro, che potrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento del sistema operativo degli smartphone di Big G. Intanto, l'aggiornamento di febbraio di Google Pixel 8 ha portato con sé tante nuove funzioni legate all'IA, dunque la connettività satellitare in caso di emergenza potrebbe essere in arrivo tra marzo e aprile.

La pagina dedicata alla funzione è comunque già accessibile negli smartphone rooted: al suo interno, possiamo leggere che la feature permette di "mandare messaggi ai servizi di emergenza e condividere la tua posizione anche quando non puoi connetterti a una rete mobile o Wi-Fi". Utilizzando la connettività satellitare, cioè, potrete mettervi in contatto con autorità mediche e di polizia, condividere la vostra posizione usando Google Maps e inviare messaggi con domande sulla vostra emergenza a degli esperti.

Inoltre, Google ha anche spiegato che "Quando ti connetti ai servizi di emergenza via satellite, il tuo nome, la tua email, il tuo numero di telefono, la tua posizione e le informazioni del device (IMEI, lingua, modello, livello di carica della batteria) vengono condivisi con i servizi di emergenza e con i provider di servizio satellitare".