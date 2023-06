Google Pixel 8, che delusione il chip Tensor G3! I benchmark lasciano l'amaro in bocca

Solo poche ore fa, vi abbiamo spiegato che il chip Tensor G3 di Google Pixel 8 sarà uno dei più importanti cambiamenti rispetto a Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sfortunatamente, però, non è detto che tali cambiamenti saranno necessariamente in positivo: l'ultimo benchmark del chip Google Tensor G3, infatti, sembra lasciare molto a desiderare.

A inizio maggio, era emerso che il Tensor G3 avrà dei Core "old gen" di ARM, con un'architettura che dovrebbe comprendere un totale di 8 Core, ovvero un Cortex-X3 a 3,30 GHz, due Cortex-A715 a 2,60 GHz e quattro Cortex-A510 a 2,30 GHz. L'ultima apparizione del SoC su Geekbench, riportata da GizmoChina, conferma questa architettura, ma rivede in negativo le frequenze di clock dei Core.

Nello specifico, il Core principale arriverà a 3,02 GHz, mentre i Core intermedi toccheranno i 2,45 GHz e gli E-Core arriveranno solo a 2,15 GHz. Sulla base di questa scheda tecnica, assolutamente credibile perché proveniente da una piattaforma di benchmarking, possiamo ipotizzare che il Tensor G3 non sarà simile all'Exynos 2300, come inizialmente preventivato, ma più all'Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Il benchmark del device ci svela poi che esso arriva a 1.186 Punti in Single-Core e 3.809 Punti in Multi-Core, avvicinandosi essenzialmente ad una proposta di fascia medio-alta di attuale generazione. Si tratta comunque di un punteggio poco in linea con quanto ci si aspetterebbe da uno smartphone top di gamma in uscita a fine 2023.

Addirittura, date queste specifiche, sembra che Google Pixel 8 non reggerà il passo con le alternative Android dotate di Snapdragon 8 Gen3, le quali dovrebbero anche beneficiare enormemente dei core Arm di nuova generazione e di un'architettura a 10 Core. Possibile che, dopo l'enorme successo di Pixel 7, 7 Pro e 7a, Google commetta un nuovo passo falso e decida di lanciare uno smartphone "vecchio" già sul nascere?