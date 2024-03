Google Pixel 8: doppia offerta su Amazon, il prezzo è incredibile

Mentre Euronics taglia l'IVA su tanti prodotti, Amazon quest'oggi propone un doppio sconto molto interessante su Google Pixel 8, che nella variante con 128 gigabyte può godere di una doppia riduzione.

Il prezzo proposto da Amazon è di 646,63 Euro, comunque inferiore del 19% rispetto ai 799 Euro di listino. Tuttavia, spuntando l'apposita casella è possibile godere di una riduzione extra di 50 Euro che porta il totale a 593,63 Euro, che rappresenta il prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove policy Amazon sui resi, Google Pixel 8 può essere restituito entro 30 giorni dal momento della ricezione.

Nei termini e condizioni della promozione, leggiamo che il coupon è disponibile fino ad oggi, 14 Marzo 2024, e salvo esaurimento. Per tale motivo, come avviene anche in altre circostanze simili, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro per poter approfittare del coupon e di questo sconto doppio. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, alle condizioni proposte direttamente al momento della finalizzazione.