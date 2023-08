Google Pixel 8: l'evento di presentazione Made by Google è ufficiale

Non è passato molto dalla diffusione della prima foto di Google Pixel 8 Pro, ma è già arrivato il momento di trattare una novità relativa allo smartphone. Infatti, BigG ha annunciato ufficialmente l'evento di presentazione Made by Google, che non è nemmeno troppo lontano.

Infatti, come riportato anche da Wccftech ed Engadget, gli inviti ricevuti da alcuni portali esteri indicano il 4 ottobre 2023 come data. Al momento in cui scriviamo, mancano insomma poche settimane all'annuncio: Google fa riferimento all'evento indicando che ci saranno novità relativamente al portfolio Pixel, dunque sembra risultare chiari i protagonisti.

I rumor fanno riferimento, oltre a Google Pixel 8, allo smartwatch Pixel Watch 2, ma per il momento si tratta solamente di rumor e non ci resta dunque che attendere maggiori indicazioni ufficiali. Potrebbe però risultare di vostro interesse approfondire le più recenti indiscrezioni su Google Pixel 8: si dice che quest'ultimo potrebbe non avere lo slot fisico per la SIM.

Per il resto, si sta facendo notare la tempistica di annuncio, considerando il fatto che non sono passate molte ore da quando Apple ha svelato l'evento di iPhone 15, che si terrà in quel caso nella giornata del 12 settembre 2023. Sembra proprio che le settimane a venire garantiranno soddisfazioni in termini di novità lato smartphone.