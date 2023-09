Google Pixel 8? No grazie: la rivoluzione (a metà) arriverà con Pixel 9 e Tensor G4

Il chip Tensor G3 di Google Pixel 8 non sarà certamente dei più avanzati sul mercato: esso non implementerà i nuovi Core ARM, per esempio. Tuttavia, pare che i cambiamenti si concentreranno sul SoC Tensor G4 di Google Pixel 9... almeno in parte: ad una CPU next-gen, infatti, potrebbe affiancarsi una GPU risalente al 2022.

Secondo il leaker Revegnus su X, in particolare, il chipset Tensor G4 userà finalmente i nuovi Core ARM, ovvero il Core primario Cortex-X4, i P-Core Cortex-A720 e gli E-Core Cortex-A520. Revegnus non si è espresso sull'architettura del nuovo SoC di Google, ma possiamo aspettarci che esso sia un Octa-Core con 1 Core Cortex-X4, 3 Cortex-A720 e 4 Cortex-A520. Per alcune "gole profonde", invece, il SoC avrà la stessa configurazione del Google Tensor G3, che dovrebbe essere dotato di 9 Core in un'architettura 1+4+4.

Inoltre, il leaker ha anche stabilito che Google userà il processo Samsung 4LPP+ a 4 nm per il suo nuovo SoC: il colosso di Mountain View, dunque, non seguirà le orme di Apple e Qualcomm "saltando" ai 3 nm e non passerà dai chip Samsung a quelli TSMC, come molti avevano ipotizzato. Su queste basi, il Tensor G4 sarà molto simile all'Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24, con la differenza che quest'ultimo dovrebbe avere ben 10 Core, almeno uno o due in più del nuovo SoC di Big G.

Revegnus ha anche aggiunto che Google ha tentato di collaborare con TSMC per il suo nuovo chip, ma che lo "scarso numero di Tensor G4 richiesti alla foundry ha fatto saltare l'accordo, per questo Google collaborerà con Samsung per il chip di Pixel 9 e passerà a TSMC per il Tensor G5 di Pixel 10".

Infine, l'insider ha svelato che Pixel 8 avrà una GPU Immortalis-G715 di ARM: anche in questo caso non si tratta di un prodotto di ultima generazione, dal momento che il chip è stato lanciato nel 2022. Tuttavia, la GPU dovrebbe garantire il 15% di performance in più rispetto a tutte le altre grafiche per smartphone sul mercato, implementando anche l'accelerazione hardware per il Ray-Tracing sul modello del chip A17 Pro di iPhone 15.