Google Pixel 8, MAXI SCONTO su Amazon per il weekend sulla versione da 128Gb

Continuiamo a segnalare le offerte proposte da Amazon in questo fine settimana in occasione degli sconti di primavera che scadranno alle 23:59 del 25 Marzo 2024. In questo weekend c’è anche spazio per Google Pixel 8, che nella variante da 128 gigabyte può essere acquistato ad un prezzo molto consistente.

MAXI SCONTO su Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 da 128 gigabyte, nella fattispecie, è disponibile al prezzo di 559 Euro, il 30% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, con consegna garantita per lunedì per coloro che effettuano l’ordine entro 10 ore e 9 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

Basato sul Tensor G3, il Google Pixel 8 è dotato di un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici con refresh rate di 120Hz e batteria adattiva che può durare oltre a 24 ore, che diventano fino a 72 ore se si attiva il risparmio energetico estremo. A livello software, troviamo anche la Gomma Magica per l’audio che utilizza l’intelligenza artificiale di Google per ridurre i rumori come automobili e vento ed enfatizzare quelli desiderati. Come sempre, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse nei suoi confronti.