Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: offerta imperdibile da Unieuro fino al 12 Marzo 2024

In aggiunta alle nuove offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone per due giorni una doppia promozione davvero molto speciale su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Nella fattispecie, Google Pixel 8 nella variante con 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 699 Euro al posto di 799 Euro, con un risparmio del 12% rispetto al prezzo di listino, ma non è tutto. Inserendo il codice “PIXEL100” fino alle 23:59 di domani 12 Marzo 2024, è possibile risparmiare altri 100 Euro e quindi acquistare il dispositivo ad un prezzo davvero imperdibile.

In offerta anche Google Pixel 8 Pro, che viene scontato a 949 Euro, anche in questo caso in calo del 13% rispetto ai 1099 Euro per la versione con 128 gigabyte di memoria interna. Con il codice “PIXEL100”, da inserire nell’apposito campo al momento della finalizzazione dell’ordine, si possono risparmiare altri 100 Euro.

Unieuro dà la possibilità di effettuare il pagamento anche in tre rate a tasso zero ed interessi zero con Klarna e PayPal, da scegliere direttamente al momento del completamento dell’ordine dopo aver letto le condizioni proposte.

Ovviamente, il consiglio è di procedere rapidamente con l'ordine in caso d'interesse in quanto le unità scontate potrebbero andare sold out.