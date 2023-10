Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 ufficiali in Italia: IA e 7 anni di supporto

Ormai era noto già da tempo che l'evento Made by Google 2023 avrebbe portato con sé delle novità hardware non di poco conto. Tuttavia, al netto degli innumerevoli rumor e leak che si sono susseguiti col passare dei mesi, adesso Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 sono ufficiali in Italia.

Partendo dalle novità apportate dalla gamma di smartphone Pixel 8, si fanno notare principalmente due aspetti. Innanzitutto, Pixel 8 Pro può misurare la temperatura degli oggetti mediante un apposito sensore, cosa che potrebbe tornare utile in svariati contesti (anche se l'affidabilità delle misurazioni potrebbe dipendere, ad esempio, dal materiale coinvolto).

Al netto poi della presenza di un Face Unlock che ora soddisfa la più alta classe biometrica di Android e del nuovo processore proprietario Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2, si fanno notare le funzionalità di intelligenza artificiale, rivolte soprattutto all'ambito fotografico. Si fa riferimento, ad esempio, a Best Take (che da noi si chiama "Scatto Migliore"), una modalità che può combinare più scatti (tutti effettuati nell'arco di pochissimo tempo) per consentire all'utente di applicare le opzioni migliori per ogni volto presente nella scena.



L'IA si occupa infatti di dare all'utente la possibilità di scegliere l'opzione migliore in termini di espressioni facciali e così via, potendo anche "ritagliare" il volto da uno scatto e "incollarlo" in un altro scatto, così che tutta la famiglia risulti "perfetta". Un'altra funzione è poi Magic Editor in Google Foto, che consente di eliminare gli oggetti "di troppo", nonché di "ritagliare" per bene un soggetto e applicare tutte le modifiche del caso all'immagine tramite IA.

Dai Controlli Pro a Real Tone, passando per Gomma Magica Audio, Video Boost e Video Notturno: il focus posto dai Pixel 8 in ambito fotografico è sicuramente importante. Tra l'altro, rimanendo in campo di intelligenza artificiale ma spostandosi su altri contesti, la gamma introduce la funzione Summarize, che consente all'utente di ottenere rapidamente il riassunto di una pagina Web. C'è poi un Filtro Chiamate migliorato con IA, che secondo Google permette di ridurre, in media, del 50% le chiamate Spam.

D'altronde, quest'ultimo "risponde silenziosamente alle chiamate da numeri sconosciuti con una voce più naturale per coinvolgere il chiamante". Inoltre, presto il Filtro Chiamate offrirà delle opzioni contestuali per rispondere all'interlocutore senza dover per forza accettare la chiamata. Lato software, potrebbe anche interessarvi dare un'occhiata al lancio di Android 14, visto che in quel contesto si fa riferimento alla possibilità esclusiva, proprio per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, di utilizzare l'IA per generare wallpaper personalizzati.

Pixel 8 e Pixel 8 Pro presentano un design raffinato, grazie all'uso di metallo e materiali riciclati. Pixel 8 dispone un display Actua da 6,2 pollici, che offre una luminosità migliorata del 42% rispetto al precedente modello. Ci sono finiture in metallo satinato, nonché un retro in vetro lucido, mentre le colorazioni sono quelle Grigio verde, Rosa e Nero ossidiana. Il Pixel 8 Pro vede invece la presenza di uno schermo Super Actua da 6,7 pollici, nonché di un retro in vetro opaco e di una cornice in alluminio lucido. Le colorazioni sono quelle Grigio creta, Azzurro cielo e Nero ossidiana. Il sensore che consente di rilevare il calore degli oggetti è posto sul retro.



Come potreste aver già intuito, visto quanto indicato in precedenza in ambito di IA, un focus importante è posto sulle fotocamere. A tal proposito, Pixel 8 arriva con una doppia fotocamera posteriore da 50MP (f/1.68, Main Wide, 82 gradi) + 12MP (f/2.2, Ultrawide, 125,8 gradi, Macro Focus 3 cm, Auto-Focus), mentre Pixel 8 Pro dispone di una tripla fotocamera posteriore da 50MP (f/1.68, Main Wide, 82 gradi) + 48MP (f/1.95, Ultrawide, 125,5 gradi, Auto-Focus, Macro Focus 2cm) + 48MP (f/2.8, Tele, zoom ottico 5x). Di mezzo ci sono miglioramenti importanti in merito alla luce catturata, nonché in termini di messa a fuoco e qualità degli scatti in generale.

Indubbiamente da sottolineare il supporto software di 7 anni. Sì, avete capito bene: si fa riferimento a 7 anni di major release di Android, 7 anni di patch di sicurezza e 7 anni di Feature Drop (i pacchetti di nuove funzionalità rilasciati a intervalli regolari da Google). Insomma, BigG sembra avere ambizioni non di poco conto per la gamma Pixel 8, tanto che anche il lancio italiano vede, per la prima volta, nuove partnership, ovvero quelle con Unieuro e Vodafone Italia.

A proposito della partnership con Vodafone Italia, dal 12 ottobre 2023 tutti i Vodafone Store d'Italia consentiranno ai clienti Vodafone di acquistare la nuova gamma Pixel, dagli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro fino ai rinnovati auricolari Pixel Buds Pro, a un prezzo vantaggioso e con la possibilità di effettuare l'acquisto a rate. Non mancherà, tra l'altro, l'opportunità di comprare Google Pixel 7a e gli auricolari Pixel Buds A-series, per una selezione completa a livello di prodotti Google. Disponibile inoltre il programma Vodafone Smart Change, che permette ai clienti di consegnare nei negozi Vodafone un vecchio dispositivo (quest'ultimo avrà "nuova vita" tramite rigenerazione o recupero dei materiali), ottenendo in questo modo uno sconto sul nuovo dispositivo Google Pixel 8. Per tutti i dettagli del caso, potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Vodafone.

Al netto di questo, c'è la disponibilità degli smartphone su Amazon e Google Store. I preorder sono già attivi, mentre l'effettiva disponibilità di Pixel 8 e Pixel 8 Pro inizierà nella giornata del 12 ottobre 2023. Da noi Pixel 8 ha un costo di partenza di 799 euro, mentre Pixel 8 Pro parte da 1.099 euro. Risulta inoltre possibile eventualmente ordinare la cover Made by Google. Per maggiori dettagli, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale del Google Store.



Durante l'evento sono stati mostrati anche i rinnovati auricolari Google Pixel Buds Pro, che dispongono di nuove funzionalità IA (come Clear Calling, ma c'è, ad esempio, anche il supporto al Bluetooth Super Wide Band), nonché di nuove colorazioni. Questi auricolari arrivano sui canali di vendita citati in precedenza a un prezzo di 249 euro. I preordini sono già attivi, mentre l'effettiva disponibilità partirà sempre dal 12 ottobre 2023.

Il restante dispositivo annunciato da BigG è lo smartwatch Pixel Watch 2. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: quest'ultimo approda anche in Italia ed è disponibile in versione Wi-Fi a un prezzo di partenza di 399 euro. Rispetto alla prima generazione, si fa riferimento a un dispositivo migliorato sotto parecchi punti di vista, dalle performance alle possibilità offerte da Wear OS 4. Non mancano poi Safety Check, Enhanced Personal Safety, Body Response, Skin Temperature e misurazioni più accurate in generale, per un dispositivo che secondo BigG "racchiude il meglio di Google e Pixel". Insomma, le novità derivanti da quel di Mountain View non sono mancate di certo durante l'evento Made by Google 2023, considerando anche i cosiddetti Feature Drop svelati per l'occasione.