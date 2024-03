Google Pixel 8, il PREZZO CROLLA su Amazon grazie all'offerta coupon

Dopo aver riportato lo sconto su videoproiettore FullHD su Amazon, riportiamo un’altra promozione molto interessante che viene proposta dal colosso di Seattle su Google Pixel 8, che è stato protagonista di molte promozioni durante le offerte di primavera.

ACQUISTA SUBITO



Il Google Pixel 8 sbloccato, nella variante nero ossidiana con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 512,49 Euro, pari ad uno molto consistente se si tiene conto che il prezzo consigliato di listino è di 799 Euro. Nella scheda prodotto come prezzo viene visualizzato il prezzo di 582,49 Euro, ma applicando il coupon da 70 Euro attraverso il coupon che si può applicare facendo click sul pulsante “applica coupon 70 Euro”, che sarà valido fino al 31 Marzo 2024 salvo esaurimento coupon.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì per coloro che effettuano l’ordine entro 14 ore ed 11 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di effettuare il reso in 14 giorni dalla ricezione.