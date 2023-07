Google Pixel 8, il prezzo gela i fan: costerà più di Pixel 7?

Dopo aver visto le prime fotografie di Google Pixel 8, l'interesse dei fan degli smartphone di Big G è alle stelle. Oggi, però, agli appassionati tocca una vera e propria doccia fredda, perché pare che il prezzo di Google Pixel 8 aumenterà rispetto a quello del suo predecessore, Google Pixel 7.

Stando a quanto riporta il tipster Yogesh Brar su Twitter, Pixel 8 costerà tra i 650 e i 700 Dollari sul mercato americano: si tratta di un aumento di almeno 50 Dollari rispetto al prezzo di lancio di Pixel 7, che lo scorso ottobre è arrivato negli Stati Uniti con un MSRP di 600 Dollari. Analogamente, possiamo ipotizzare che anche Google Pixel 8 Pro costerà più di Pixel 7 Pro: poiché quest'ultimo è stato lanciato a 900 Dollari, è possibile che Pixel 8 Pro venga venduto a 1.000 Dollari o poco meno.

Brar, inoltre, ha spiegato che il lancio di Pixel 8 e 8 Pro si terrà nei primi giorni del mese di ottobre, in linea con la finestra di lancio di Pixel 7 e 7 Pro, che sono arrivati sul mercato nella prima settimana del mese di ottobre 2022. In Italia, comunque, Pixel 8 aveva un prezzo di partenza di 650 Euro: con l'incremento rumoreggiato in rete, dunque, lo smartphone dovrebbe assestarsi tra i 700 e i 750 Euro al lancio.

Il leaker, infine, ha svelato la scheda tecnica completa di Google Pixel 8: lo smartphone, come ampiamente prevedibile, sarà lanciato con un SoC Google Tensor G3 realizzato da Samsung e con una RAM da 8 GB. Lo storage sarà da 128 o da 256 GB, mentre lo schermo sarà un pannelo OLED FHD+ da 6,17" con refresh rate a 120 Hz. Il display, inoltre, dovrebbe essere più luminoso di quello di Pixel 7.

Lato fotocamere, il sensore principale sarà un Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP con OIS, che si accompagnerà ad ultra-grandangolo da 12 MP e ad una selfie-camera frontale da 11 MP. Sotto allo schermo avremo poi un sensore ultrasonico per la lettura delle impronte digitali, mentre la batteria sarà da 4.485 mAh e supporterà la ricarica cablata a 24 W e wireless Qi a 12 W, nonché quella wireless non-Qi a 20 W.