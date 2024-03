Google Pixel 8 a prezzo stracciato con l'offerta Wow di Amazon, per pochissime ore!

Alle 16 in punto è scattata la nuova offerta WOW di Amazon, che permette di acquistare a prezzo stracciato il Google Pixel 8, lo smartphone del colosso dei motori di ricerca che ha suscitato reazioni molto positive tra gli utenti.

Offerta Wow su Pixel 8

L’offerta su Google Pixel 8 rientra non solo tra le offerte Wow di Amazon, ma anche tra quelle di Primavera. Il funzionamento è molto semplice: di base la riduzione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, 20 Marzo 2024; tuttavia, la disponibilità è anche legata alla richiesta: se le unità a disposizione vanno sold out rapidamente, infatti, il prezzo torna quello consigliato di 799 Euro. Proprio in virtù di tale funzionamento, consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti del prodotto, in quanto potrebbe andare sold out a stretto giro di orologio.

La versione interessata è quella con 128 gigabyte di storage. Lo smartphone include il chip Google Tensor G3, il più potente di sempre, con display ad alta risoluzione da 6,2 pollici e refresh rate fino a 120Hz. Presente anche la batteria adattiva che può durare oltre 24 ore e con il risparmio energetico attivato può arrivare - secondo i dati di Google - fino a 72 ore.