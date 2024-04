Google Pixel 8: prezzo STREPITOSO per l'ultimo smartphone di Big G

Amazon impazzisce e fa scendere (ben) al di sotto dei 700€ l'ultimo arrivato in casa Google, Pixel 8, in tutte le colorazioni disponibili e nel taglio da 256 GB. Occasione d'oro per chiunque volesse entrare nel mondo di Big G a bordo del suo ultimo device.

Il prodotto si presenta come uno dei migliori smartphone dell'anno in rapporto a qualità e prezzo, come vi abbiamo specificato nella nostra recensione di Google Pixel 8. Oggi ancor di più, con un'offerta che vi farà risparmiare bei soldini dal listino a cui viene solitamente proposto. Dagli 859€ iniziali si scende a 659€, per un taglio secco di 200€. Un'occasione ghiotta, se si pensa che Pixel 8 non ha nulla da invidiare a top di gamma ben più costosi.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Dal processore made by Google, il Tensor giunto alla terza generazione, fino all'IA che spinge l'ottimo software Android puro, passando per un display flat da 6.2 pollici e a 120 Hz. Non da meno la batteria performante e le fotocamere di ottimo livello: non esistono motivi per cui non dovreste approfittare di questo maxi sconto. Esteticamente Pixel 8 è inoltre uno dei pochi smartphone Android che si contraddistingue, con un look riconoscibile al pari - o quasi - di iPhone. Vi ricordiamo che è un'offerta a tempo, quindi limitata e che potrebbe concludersi da un momento all'altro.

