Google Pixel 8 Pro da 128 gigabyte in offerta su Amazon per il weekend

In questo fine settimana di Gennaio 2024, Amazon propone uno sconto molto interessante sul Google Pixel 8 Pro da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Azzurro cielo, 128GB: 949 Euro (1099 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 15 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore ed 8 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Dati alla mano, il risparmio è di 150 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino imposti dal produttore, ma anche 50 Euro più basso se si confronta con il prezzo più basso recente raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, ovvero di 999 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse. Le unità a prezzo ridotto potrebbero andare sold out subito.