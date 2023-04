Google Pixel 8 Pro avrà quattro fotocamere? Nuovo render sembra confermarlo

Dopo aver scoperto che Google Pixel 8 e 8 Pro saranno come iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max in termini di display, un nuovo leak ci fornisce alcune importanti conferme sul design dei due top di gamma di Google, avvalorando diversi rumor delle scorse settimane relativi ai due smartphone.

Un report di TechGoing, infatti, mostra alcuni render di Pixel 8 e 8 Pro con le rispettive custodie protettive. Si tratta, con ogni probabilità, di immagini che finiranno successivamente sulle scatole di cover e custodie per i due smartphone targati Google, anche se per ora non ci sono informazioni certe circa le fonti del leak.

In particolare, le due immagini di Pixel 8 e 8 Pro, che trovate nella galleria in calce, mostrano che gli smartphone di Big G per la stagione 2023-2024 saranno molto simili a Pixel 7 e 7 Pro. Le immagini "rubate" sembrano inoltre avvalorare i render leakati di Google Pixel 8 risalenti a metà marzo. Pixel 8 avrà dunque due fotocamere disposte orizzontalmente in una fascia nella metà superiore del pannello posteriore, con lo stesso design "a pillola" di Pixel 7. Confermato anche il Flash LED tondo.

Sui lati dello smartphone abbiamo i pulsanti di accensione e del volume, l'USB-C come presa per la ricarica e il trasferimento dati e una griglia per gli speaker. Sul bordo superiore, invece, abbiamo un foro per il microfono, mentre lo schermo sembra piatto, con bordi sottili e con una selfie-camera con tecnologia punch-hole in alto al centro del display. Anche Pixel 8 Pro dovrebbe avere la stessa disposizione dei pulsanti.

Per quanto riguarda specificamente Pixel 8 Pro, invece, lo smartphone avrà la bellezza di quattro fotocamere diverse, tre delle quali saranno disposte nel classico alloggiamento "a pillola" della linea Pixel di Google: queste ultime dovrebbero essere una lente principale, un ultra-grandangolo e un teleobiettivo. Abbiamo poi un Flash LED e, al di sotto di quest'ultimo, una quarta lente di dimensioni ridotte, che potrebbe essere un semplice sensore di profondità o una lente macro per le fotografie in modalità ritratto.