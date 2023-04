Google Pixel 8 Pro sarà un cameraphone? Avrà una delle fotocamere migliori sul mercato

Google Pixel 8 Pro sarà un cameraphone? Gli ultimi leak sembrano suggerirlo: non solo il modello high-end di Google Pixel 8 avrà quattro fotocamere, lo stesso numero di Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Ultra, ma pare anche che esso arriverà con uno dei sensori migliori sul mercato.

Nello specifico, stando a quanto rivelato dal leaker Ice Universe su Twitter, Pixel 8 Pro avrà un sensore Samsung GN2 da 1/1.12" come propria lente principale. L'obiettivo è uno dei più performanti della linea ISOCELL di Samsung: lanciato nel corso del 2021 dalla compagnia sudcoreana, il sensore ha una risoluzione di 50 MP e una dimensione pari a 1/1.12" con pixel della dimensione di 1.4 μm e pixel binning 4-in-1, che porta la dimensione dei singoli pixel a 2,8 μm.

Certo, non si tratta del miglior sensore Samsung in circolazione (che d'altro canto il colosso coreano sembra voler mantenere esclusivo dell'incredibile fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra), ma stiamo pur sempre parlando di una delle migliori alternative sul mercato, in grado di confrontarsi anche con le proposte Sony di fascia alta, specie nella fotografia condizioni di illuminazione non proprio ottimali.

Lato video, l'ISOCELL GN2 può girare riprese in 8K a 30 fps, in 4K fino a 120 fps e in FullHD fino a 480 fps. Esso, inoltre, ha un algoritmo di ricostruzione delle immagini che permette di arrivare fino a 100 MP di risoluzione per gli scatti e supporta l'autofocus Dual Pixel Pro, per un'esperienza point-and-shoot senza intoppi.

Accanto al sensore Samsung, inoltre, pare che Pixel 8 Pro avrà altre tre fotocamere: due saranno sicuramente una lente ultra-grandangolare e una periscopica, mentre la terza è per ora sconosciuta. Vi ricordiamo infine che Pixel 8 e 8 Pro arriveranno nel corso dell'autunno, anche se un loro teaser nel corso della WWDC di maggio non è affatto da escludere.