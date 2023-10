Google Pixel 8 Pro campione di resistenza: promosso da JerryRigEverything!

I primi test di resistenza di Google Pixel 8 Pro hanno convinto i recensori di PBKReviews, secondo i quali lo smartphone sarebbe persino migliore di iPhone 15 Pro. Ora, però, la palla passa al "solito" JerryRigEverything: come se la cava Google Pixel 8 Pro nel durissimo stress test dello YouTuber americano?

La risposta è una sola: molto, molto bene. Promosso a pieni voti lo schermo, che è un display Super Actua con alti livelli di luminosità e con una protezione Gorilla Glass Victus 2. Grazie al vetro protettivo, lo schermo inizia a presentare i primi segni di graffio con punte di livello 6 sulla scala di durezza di Moh, mentre i solchi si fanno più profondi solo al livello 7 della scala di Moh: si tratta di risultati appena superiori al grosso dei top di gamma in commercio, anche se non ancora paragonabili con quelli del Ceramic Shield di iPhone 15 Pro.

Ottima la resistenza del pannello posteriore di Google Pixel 8 Pro, che Jerry non è stato in grado di scalfire in alcun modo. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi per l'alloggiamento della SIM, che è in alluminio riciclato e che tende a graffiarsi facilmente su tutti i lati. Lo stesso vale per il pannello fotocamera posteriore e per la copertura del termometro di Pixel 8 Pro.

Pixel 8 Pro resiste per 17 secondi al "test dell'accendino" di JerryRigEverything: si tratta di un tempo leggermente più alto di quello degli altri flagship del mondo Android, ma in questo caso i pixel bruciati dalla fiamma viva non vengono ripristinati, lasciando così una "cicatrice" permanente sul display dello smartphone. Tuttavia, nonostante i graffi e l'esposizione alla fiamma dell'accendino, il lettore ottico per impronte digitali funziona perfettamente.

Infine, il test più temuto di tutti: la piegatura. Jerry riporta che Pixel 8 Pro resiste senza problemi alla forza applicata da un essere umano sui suoi lati, risultando pressoché impossibile da piegare "manualmente". Al contrario, il frame resta intatto anche dopo l'applicazione di tutta la forza possibile da parte dello YouTuber, suggerendone una durabilità veramente elevata.