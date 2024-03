Google Pixel 8 Pro, doppio sconto su Amazon: 250 Euro in meno oggi 4 marzo

Poco dopo aver riportato lo sconto su iPad Air da 64 gigabyte di Amazon, torniamo nuovamente sul sito web di Jeff Bezos per riportare un’altra promozione molto interessante. Questa volta, il protagonista è Google Pixel 8 Pro che beneficia di una doppia promozione grazie ad un coupon aggiuntivo che permette di risparmiare oltre 200 Euro.

Di seguito le varianti:

Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana, 128GB: 849 Euro

- Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Nero ossidiana, 128GB: 849 Euro Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Grigio creta, 128GB: 849 Euro

- Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Grigio creta, 128GB: 849 Euro Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Azzurro cielo, 128GB: 849 Euro

Nella scheda prodotto verrà visualizzato 949 Euro come prezzo. Tuttavia, spuntando la casella “Applica coupon 100 Euro”, il sistema provvederà a stornare i 100 Euro restanti e portare quindi il totale ad 849 Euro.

Il coupon, come si leggono nelle condizioni, sarà valido fino al 10 Marzo 2024 salvo esaurimento disponibilità.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per domani 5 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.