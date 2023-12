Google Pixel 8 Pro, la fotocamera migliora ancora: tutto merito dell'IA

L'aggiornamento di fine 2023 di Google Pixel 8 non ha portato con sé solo tante nuove funzioni legate all'Intelligenza Artificiale. Al contrario, anche i video girati da Pixel 8 Pro sono nettamente migliorati in termini qualitativi, grazie ad una feature annunciata negli scorsi mesi e finalmente implementata da Big G.

Stiamo parlando della funzione Video Boost di Pixel 8 Pro, annunciata da Google insieme al lancio di Pixel 8 e 8 Pro. La feature - rilasciata solo nelle scorse settimane, ad un paio di mesi di distanza dalla release dei due smartphone - utilizza l'Intelligenza Artificiale per processare i video e migliorare la resa dei colori e dei dettagli, specie nel caso di clip registrate in condizioni di scarsa illuminazione.

Tutta la parte di processing dei dati viene eseguita dai server di Google, e non on-device, il che significa che per utilizzare Video Boost dovrete essere connessi ad una rete internet. La feature, però, dovrà anche essere attivata dall'utente nell'app Fotocamera di Pixel 8 Pro (sì: si tratta di una funzione esclusiva del modello top di gamma, che dunque non è disponibile su Pixel 8 "base"). Dopo aver girato il video con Video Boost, l'app Fotocamera effettuerà in automatico l'upload di quest'ultimo sul cloud, dove verrà processato e riscaricato nella galleria dello smartphone in versione migliorata.

Al momento, Video Boost funziona su video fino a dieci minuti di durata, ma The Verge, che ha già testato l'update, ha affermato che la feature richiede diverse ore prima di restituire all'utente un video processato. Siamo però certi che nei prossimi giorni Big G migliorerà i tempi di risposta dei suoi server.

L'apposita pagina di supporto di Google, comunque, consiglia di usare Video Boost solo per i video in bassa luminosità, e non per tutte le vostre riprese. Qualora doveste attivare la funzione anche per clip girate con una buona illuminazione, infatti, il risultato potrebbe non cambiare affatto rispetto al video originale.