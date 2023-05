Google Pixel 8 Pro misurerà la febbre? Avrà un sensore per la temperatura

Mentre gli ultimi rumor sul chip Tensor G3 di Google Pixel 8 non ci fanno ben sperare sulla bontà tecnica dello smartphone, un'altra novità potrebbe differenziare nettamente la proposta next-gen di Big G da quella della concorrenza. Sembra infatti che Google Pixel 8 Pro avrà un sensore biometrico molto richiesto dai fan... degli smartwatch!

Stiamo parlando di un sensore per la misurazione della temperatura corporea dell'utente: secondo alcune indiscrezioni, tale sensore doveva essere implementato su Apple Watch Series 8, lanciato lo scorso settembre, ma così non è stato. Stando ad altri brevetti, oltre a Google, anche Apple voleva montare il sensore su un iPhone, ma poi il progetto non sarebbe andato in porto.

Ebbene, pare che Big G abbia battuto tutti sul tempo: un video diffuso da 91Mobiles e dal leaker Kuba Wojciechowski, infatti, mostra che Pixel 8 Pro può misurare la temperatura di una persona mediante un apposito sensore posizionato nella "striscia" delle fotocamere. Ciò significa, ovviamente, che Pixel 8 Pro dovrebbe essere dotato di un sensore termico built-in, che potrebbe magari essere utilizzato (vista la sua posizione nel camera bump del telefono) anche come termocamera per lo smartphone.

Stando al video, gli utenti che intendono misurarsi la febbre dovranno togliere gli occhiali e ogni altro accessorio che copre loro il volto e avvicinare il Pixel 8 Pro alla fronte, avendo cura di non farlo toccare su quest'ultima. 91Mobiles spiega che il sensore può anche essere utilizzato per misurare la temperatura degli oggetti, ma il video non fornisce dimostrazioni a riguardo.

Ciò che è più interessante è che il video di 91Mobiles e Kuba Wojciechowski si allinea perfettamente con i render leakati di Pixel 8 Pro, che mostravano che lo smartphone era dotato di ben quattro fotocamere posteriori. All'epoca di uscita dei render, credevamo che la quarta lente fosse una macro o una lente periscopica simile a quella di Samsung Galaxy S23 Ultra, ma anche l'ipotesi del sensore termico resta plausibile.