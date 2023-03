Dopo Google Pixel 8 Pro anche il Pixel 8 si mostra in render

Non è nemmeno passata una giornata da quando abbiamo visto i primi render di Google Pixel 8 Pro che si è già presentato il momento per guardare quelli del fratello minore.

OnLeaks ci da la possibilità di dare un'occhiata al design di Pixel 8, che si presenta con delle forme più sinuose rispetto a quelle del suo predecessore ed un profilo maggiormente sottile. Il frontale appare di "galaxiana" memoria con una punch-hole camera centrale, e dei bordi simmetrici e minimali la cui unica differenza si riporta al loro lieve arrotondamento, il quale si va ad incastonare nel frame di alluminio. Il retro è invece assolutamente Pixel con l'ormai inconfondibile isola di alluminio contenente le due fotocamere.

Il display dovrebbe essere da 5.8 pollici, e non più da 6.3, così da rendere le dimensioni generali del Pixel 8 (150.5x70.8x8.9) più contenute di 5mm in altezza e 2mm in larghezza in confronto al Pixel 7. Per quanto concerne il processore del dispositivo, ci aspettiamo ovviamente il Google Tensor G3.

Mancano poco meno di due mesi dall'annuale evento I/O di Google, che vi ricordiamo si terrà il 10 maggio. Durante l'evento, gli appassionati sperano che l'azienda possa sbottonarsi un po' di più sulla nuova generazione, ma non mancheranno le sorprese: potrebbe essere infatti il turno di altri due dispositivi, vista la recente valanga di leak sul Pixel Fold e le tantissime fotografie ad immortalare il Pixel 7a.