Google Pixel 8 Pro, prezzo ASSURDO su Amazon grazie a questo coupon a tempo

Se qualche ora fa abbiamo riportato uno sconto di Amazon su un router AVM FRITZ!Box, torniamo a spulciare le offerte di primavera targate Amazon che scadranno alle 23:59 del prossimo 25 marzo 2024 e che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, propongono degli sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

In questa notizia ci soffermiamo su una doppia promozione proposta dal colosso di Seattle su Google Pixel 8 Pro da 128 e 256 gigabyte, su cui si possono risparmiare 100 Euro rispetto al prezzo di listino grazie ad un coupon a tempo che si deve applicare cliccando sul pulsante “applica coupon 100 Euro” nella scheda tecnica. Conseguentemente, è possibile risparmiare oltre 300 Euro rispetto ai prezzi di listino.

Di seguito le due varianti in offerta:

Google Pixel 8 Pro da 128 gigabyte : 779 Euro (1099 Euro)

: 779 Euro (1099 Euro) Google Pixel 8 Pro da 256 gigabyte: 899 euro (1159 Euro)

Nei termini e condizioni leggiamo che il coupon sarà valido fino al 25 marzo 2024, salvo esaurimento dei codici: in virtù di tale postilla, consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse in quanto trattandosi di una promozione molto interessante potrebbe andare sold out a stretto giro.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, entro lunedì prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore e 5 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.