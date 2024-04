Google Pixel 8 Pro, prezzo al MINIMO STORICO! Offerta A TEMPO

Google Pixel 8 Pro monta il nuovo chip Google Tensor G3, progettato con l'Intelligenza Artificiale esclusiva elaborata da Google. Offre funzionalità all'avanguardia per scattare foto e girare video, super realistici. L'IA garantisce anche il fatto che Pixel 8 sia super veloce ed efficiente.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il display da 6,7" è estremamente nitido e consente una visione confortevole anche di film, serie tv, eventi sportivi o il gaming.

La frequenza di aggiornamento si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni reattive.

La batteria adattiva può durare oltre 24 ore, anche in caso di uso intensivo. Il tutto, grazie al risparmio energetico estremo, fino a 72 ore di durata. Molto veloce anche la ricarica.

Monta fino a 4 fotocamere di livello professionale con il miglior zoom mai visto finora su Pixel. I controlli Pro consentono di usare impostazioni avanzate e di scattare immagini alla massima risoluzione.

Google Pixel 8 è noto soprattutto per le foto e i video che produce. Con l'opzione Scatto migliore combina foto simili in una sola foto bellissima dove tutti i soggetti hanno l'aspetto migliore. Invece, con Migliora video (disponibile a breve), colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura vengono regolati automaticamente per migliorare la qualità complessiva.

Molto utile la Gomma magica per audio che utilizza l'IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento e per mettere in risalto i suoni desiderati.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.