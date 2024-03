Google Pixel 8 Pro al prezzo PIU' BASSO DI SEMPRE su Amazon per tutti i tagli di memoria

In questa seconda giornata di Offerte di Primavera targate Amazon, il colosso di Seattle propone un triplo sconto molto interessante su Google Pixel 8 Pro, dopo lo sconto sul Google Pixel 8 di ieri.

SUPER OFFERTA su Google Pixel 8 Pro

In offerta, nella fattispecie, è possibile acquistare tutti e tre i tagli di memoria dello smartphone: si parte dai 128 gigabyte per arrivare ai 512 gigabyte. Di seguito i link:

Google Pixel 8 Pro da 128 gigabyte : 849 Euro cliccando sul pulsante “Applica coupon 100 Euro”;

: 849 Euro cliccando sul pulsante “Applica coupon 100 Euro”; Google Pixel 8 Pro da 256 gigabyte : 899 Euro selezionando “applica coupon 100 Euro”;

: 899 Euro selezionando “applica coupon 100 Euro”; Google Pixel 8 Pro da 256 gigabyte: 1069 Euro selezionando “applica coupon 100 Euro”

Su tutti e tre i modelli la consegna viene garantita già per domani, 22 Marzo 2024, se si effettua l’ordine in giornata odierna. Attenzione però al coupon, in quanto come si legge nei termini e condizioni dell’offerta la disponibilità dei codici potrebbe esaurirsi e per tanto il prezzo potrebbe tornare quello pre-coupon, che è comunque ridotto rispetto al costo di listino. Il consiglio è comunque di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse nei confronti di uno dei modelli in questione. Disponibile anche il pagamento a rate con Amazon, oltre che con Cofidis.