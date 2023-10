Google Pixel 8 Pro senza segreti: in rete la scheda tecnica (quasi) completa

Fa bene iPhone 15 ad avere paura di Google Pixel 8? Lo scopriremo tra qualche ora, ma nel frattempo sul web continuano ad emergere indiscrezioni sulla scheda tecnica del prossimo dispositivo top di gamma di google, il Pixel 8 Pro che si è mostrato in rete con una scheda tecnica quasi completa.

Secondo quanto trapelato, il Pixel 8 Pro dovrebbe essere basato sull’SoC Tensor G3 con tre cluster, per un totale di nove core della CPU. Lo smartphone si baserà sul Cortex-X3 per offrire prestazioni in single core migliori. Ad accompagnare l’SoC ci saranno 12GB di RAM, almeno secondo quanto trapelato di recente. A livello di GPU, lo smartphone dovrebbe basarsi sulla Mali-G715, che rappresenterà un miglioramento leggero rispetto alla Mali-G710 del Pixel 7 Pro dello scorso anno.

Interessante anche la parte sul comparto fotografico: Pixel 8 Pro dovrebbe sfoggiare cinque fotocamere, tre posteriori e due anteriori con zoom massimo di 10x. Presente anche un sensore che garantirà lo sblocco del dispositivo attraverso l’impronta digitale sul display.

Per quanto concerne la memoria invece, la variante trapelata in rete ha 128 gigabyte di storage, non espandibile, ma negli screenshot si vedono 106,26Gb di spazio libero. Non è chiaro se si tratterà di archiviazione UFS 6.0 o meno.