Google Pixel 8 Pro senza segreti: trapelano le prime foto dal vivo!

Abbiamo già visto le specifiche dell'ottimo display di Google Pixel 8, ma ora lo smartphone top di gamma di Big G sembra essere davvero senza segreti: nelle scorse ore, infatti, le prime fotografie dal vivo di Google Pixel 8 Pro hanno fatto capolino online. Che il lancio della linea Pixel 8 sia imminente?

Le immagini sono originariamente comparse su Reddit, salvo poi essere rimosse dalla piattaforma. Fortunatamente, però, i colleghi di The Verge e di DroidLife sono riusciti a salvarle prima che venissero cancellate: se vi va, potete dare un'occhiata alle prime fotografie di Pixel 8 Pro in calce a questa notizia.

Il design dello smartphone è molto simile a quello di Pixel 7 Pro, se non per un paio di differenze piuttosto appariscenti. La prima è una revisione del design dell'alloggio delle fotocamere posteriori dello smartphone: Pixel 8 Pro non avrà un teleobiettivo separato dalla lente principale e da quella ultra-grandangolare, ma sarà dotato di un solo alloggio che conterrà tutte e tre le lenti. Sembra inoltre che la fotocamera principale sia in posizione centrale, e non più sul lato sinistro del device.

Al di sotto del Flash LED, inoltre c'è quello che ha tutta l'aria di essere un sensore aggiuntivo per la fotocamera: con ogni probabilità, si tratterà del sensore per la temperatura di Pixel 8, che potrebbe essere utilizzato insieme alle lenti principali del device come una sorta di "termocamera", fornendo al dispositivo una feature aggiuntiva che pochissimi smartphone Android possiedono.

Stando ai leak, comunque, le fotocamere di Google Pixel 8 Pro saranno un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 64 MP e un teleobiettivo da 48 MP. Lo smartphone avrà un SoC Google Tensor di terza generazione, una RAM da 12 GB e uno storage variabile tra 128 GB, 256 GB e 512 GB. A confermare ulteriormente il chip Tensor G3 ci pensa uno sticker posizionato sullo smartphone di cui sono state leakate le immagini, il quale riporta il codename "Zuma", che da tempo sappiamo appartenere proprio al nuovo SoC Tensor di Google.