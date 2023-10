Google Pixel 8 Pro stupisce: meglio di iPhone 15 Pro Max in questo test

È passata una settimana dall'annuncio di Google Pixel 8 e 8 Pro, ma già arrivano i primi test sui due smartphone top di gamma di Big G. In uno di questi test, in particolare, il flagship Pixel 8 Pro batte persino iPhone 15 Pro Max: ecco in cosa il nuovo device Google supera il Melafonino di ultima generazione.

Stando a quanto spiegano i colleghi di PBKReviews, gli stessi che hanno già realizzato il test di riparabilità di Pixel 8 Pro, lo smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View è molto più resistente di iPhone 15 Pro Max, almeno per quanto riguarda la durabilità del suo schermo.

PBKReviews, infatti, ha sottoposto Google Pixel 8 Pro ad una serie di stress test e di prove di resistenza durissime. In particolare, nella prova della caduta di Pixel 8 Pro, lo smartphone è stato lasciato andare con lo schermo rivolto verso il terreno dall'altezza del bacino, per simulare la caduta peggiore possibile del device dalla tasca di un utente.

Ebbene, il Gorilla Glass Victus 2 di Pixel 8 Pro resiste senza un graffio alla caduta, sopportandola senza subire alcun danno. Stesso discorso per la caduta dall'altezza della testa: nonostante un brutto suono a contatto con il terreno, lo smartphone risulta pressoché intatto, senza alcun graffio visibile sullo schermo o sul pannello posteriore, nonostante il duro impatto con il cemento.

Allo stesso modo, lo smartphone ha sopportato lo stress test con sabbia e ghiaia senza riportare alcun graffio sulla scocca o sullo schermo. È però proprio il Gorilla Glass Victus 2 a stupire, con una resistenza pressoché totale alle cadute, comprese quelle "a faccia in giù", con lo schermo a diretto contatto con il terreno.

Proprio questi risultati hanno infine portato PBKReviews a stabilire che Pixel 8 Pro è più resistente di iPhone 15 Pro Max: tuttavia, lo smartphone non riesce a sottrarre lo scettro di device più durevole al mondo ad iPhone 14 Pro Max, ottenendo una valutazione simile a quella di Samsung Galaxy S23 Ultra.