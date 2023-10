Google Pixel 8, la riparabilità convince: il primo teardown è online!

Sono passate solo 24 ore dall'annuncio di Google Pixel 8 e 8 Pro, ma già i due top di gamma di Big G ricevono il loro primo video-teardown. Quest'anno, sembra che il colosso di Mountain View abbia fatto davvero attenzione alla riparabilità dei propri smartphone top di gamma, convincendo i recensori di PBKReviews!

C'era da aspettarselo: Pixel 8 e 8 Pro sono facili da riparare, pur senza risultare i due smartphone più riparabili sulla piazza. Un miglioramento che va di pari passo con il supporto software esteso per i due device, che ora arriva fino a 7 anni. Insomma, sembra che i top di gamma di Big G saranno particolarmente longevi, sia dal punto di vista hardware che da quello software.

Grazie ad un video di PBKReviews, infatti, possiamo vedere il disassemblaggio di un Google Pixel 8. La rimozione del pannello posteriore è piuttosto semplice, mentre quella dello slot delle fotocamere dello smartphone non richiede procedimenti particolarmente complessi. Al di sotto del pannello posteriore troviamo un film di grafite, che garantisce un ulteriore livello di dissipazione per lo smartphone.

Proprio al di sotto di quest'ultimo troviamo la batteria di Google Pixel 8, incollata con un adesivo al resto dello smartphone. Proprio la presenza dell'adesivo rende la batteria la sezione meno facilmente rimovibile del dispositivo, anche se con i giusti materiali anche quest'ultima può essere disassemblata senza troppi problemi.

Fatto ciò, gli esperti di PBKReviews sono persino stati in grado di rimuovere la scheda madre di Google Pixel 8 in vista di una sostituzione. Alla fine, lo smartphone ha ottenuto un punteggio di riparabilità di 7 su 10: si tratta di un risultato ottimo per un top di gamma, peggiorato solo dalla presenza dell'adesivo sulla batteria e da una certa difficoltà nell'apertura del pannello posteriore.