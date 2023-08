Google Pixel 8 sarà rosa? Sembra di sì: trapelano colori di lancio e tagli di memoria

La scheda tecnica di Google Pixel 8 è comparsa online già a metà luglio, anche se lo smartphone non arriverà sul mercato prima di questo autunno. A completare il panorama di informazioni a nostra disposizione sul device (e sulla sua variante Pro) ci pensa oggi un nuovo leak, che ci svela tagli di memoria e colori di lancio di Pixel 8.

Il leak arriva dal giornalista di WinFuture Roland Quandt, ed è stato tradotto dal tedesco all'inglese dai colleghi di PhoneArena. Secondo la pubblicazione d'Oltralpe, dunque, Pixel 8 e 8 Pro saranno lanciati in tre tagli di storage, rispettivamente pari a 128 GB, 256 GB e 512 GB. Non sembra essere in programma, per quest'anno, alcuna versione con 1 TB di memoria dello smartphone.

Ciò significa, in soldoni, che le varianti di storage di Pixel 8 Pro e Pixel 7 Pro saranno esattamente le stesse, come era lecito aspettarsi. Pixel 8 "vanilla", invece, guadagnerà la versione con 512 GB di memoria, che invece non era disponibile sul flagship dello scorso anno di Big G. Con ogni probabilità, la mossa di Google dipende dalla necessità di competere con i telefoni delle compagnie rivali, come il Galaxy S23 Plus di Samsung, tutti disponibili con memorie fino a 512 GB.

Per quanto riguarda le colorazioni, invece, le rivelazioni di Roland Quandt sono state corroborate da un'altra fonte autorevole nel settore dell'hi-tech, ovvero il portale americano Android Authority. Secondo il giornale online, Pixel 8 e 8 Pro saranno lanciati in tre colori, che saranno rispettivamente "Licorice" ("Liquirizia", quindi nero), "Peony" ("Peonia", probabilmente rosa chiaro) e "Haze" ("nebbia", forse grigio o azzurrino) per Pixel 8; e Licorice, "Porcelain" ("Porcellana", un bianco caldo) e "Sky" ("Cielo", un azzurro intenso) per Pixel 8 Pro.

Negli scorsi mesi, tra le colorazioni di Pixel 8 e 8 Pro era apparsa anche la tinta "Jade", una sorta di verde opaco, che però non viene riportata dagli ultimi leak. È dunque possibile che quest'ultima colorazione non sia mai esistita, oppure che sia stata scartata da Google, o ancora che si tratti di un'edizione limitata destinata a chi acquista i nuovi Google Phone tramite specifici rivenditori e provider.