Google Pixel 8, nuovi rumor sul chip Tensor G3: sarà identico al defunto Exynos 2300

Abbiamo già visto i primi render di Google Pixel 8 Pro, che ci mostrano che lo smartphone avrà quattro fotocamere diverse. Ora, però, arriva finalmente un primo rumor legato all'hardware dello smartphone: pare infatti che il chip Tensor G3 sarà realizzato da Samsung e sarà molto simile all'Exynos 2300.

Attenzione, però: al momento, l'Exynos 2300 è ancora sconosciuto. A differenza dell'Exynos 2200 dello scorso anno, il nuovo SoC di Samsung non ha trovato posto sui Galaxy S23, i top di gamma del colosso coreano. Per questo, secondo alcuni rumor, l'Exynos 2300 sarà usato su smartphone Samsung mediogamma, come quelli delle serie A ed M.

Inoltre, pare che anche l'anno prossimo i Galaxy S24 avranno un chipset Qualcomm, cementando la proposta Exynos di Samsung come un chipset destinato alla fascia media o addirittura a quella medio-bassa di smartphone budget. A questo punto, però, sorge spontanea una domanda: se davvero gli Exynos 2300 e 2400 saranno usati sugli smartphone Samsung Galaxy A, perché Google dovrebbe volerli utilizzare per i suoi top di gamma Pixel 8?

Difficile dirlo, anche se al momento si fa strada l'ipotesi che, in realtà, il chip Exynos 2300 sia stato cancellato e non troverà spazio su alcuno smartphone del colosso di Suwon, né di fascia alta né di fascia media. I Galaxy A di nuova generazione, infatti, useranno sì un chip Exynos, ma non il 2300, destinato infatti ai soli top di gamma.

Specula però GizmoChina che, per non gettare alle ortiche tutto il lavoro fatto, l'Exynos 2300 diventerà il chip Tensor G3 di Google Pixel 8 e 8 Pro: già negli scorsi anni, d'altro canto, i chip Tensor di Google sono stati co-sviluppati e prodotti da Samsung. Secondo il portale specializzato in smartphone cinesi, il chip avrebbe codename "Quadra" e sarebbe stato "convertito" agli smartphone Google solo di recente.

Lo stesso sito web riporta poi che l'Exynos 2300 avrà un'architettura a nove core, decisamente atipica, con un Core primario Cortex-X3 a 3,09 GHz, quattro Performance Core Cortex-A715 a 2,65 GHz e quattro Efficiency Core Cortex-A510 a 2,10 GHz. Il SoC, infine, sarà realizzato con nodo a 4 nm.