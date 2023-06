Google Pixel 8 e gli ultimi rumor: trapelano le ottime specifiche del display

In seguito ai dettagli relativi al comparto fotografico di Google Pixel 8, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede ai rumor relativi alla futura gamma di smartphone di BigG. Ci sono infatti indiscrezioni legate alle presunte specifiche del display di Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Più precisamente, come riportato anche da Android Authority e Gizchina, la società di Mountain View avrebbe deciso di migliorare uno degli aspetti più "criticati" relativamente alla precedente generazione Pixel 7, ovvero la luminosità dello schermo in determinati scenari. Tuttavia, non si fa riferimento solamente a questo aspetto, visto che le fonti descrivono un "revamp" importante in questo contesto.

A proposito della luminosità, il display di Pixel 8 dovrebbe arrivare a picchi di 1400 nit (HDR), mentre quello di Pixel 8 Pro dovrebbe arrivare a 1600 nit. Si fa dunque riferimento a luminosità di picco importanti, considerando anche che in passato i display della gamma Pixel 7 potevano raggiungere i 1000 nit (HDR). Si punta insomma a migliorare la visibilità dello schermo nei contesti esterni luminosi.

Da notare poi che sia lo schermo di Pixel 8 che quello di Pixel 8 Pro dovrebbero disporre di un refresh rate fino a 120Hz, che sul modello Pro dovrebbe risultare variabile. Questo potrebbe garantire miglioramenti lato autonomia e fluidità dell'esperienza. Per il resto, le diagonali dei pannelli OLED dovrebbero essere da 6,17 pollici (Pixel 8, risoluzione 2400 x 1080 pixel) e 6,7 pollici (Pixel 8 Pro, risoluzione 2992 x 1344 pixel).

Tra l'altro, Google avrebbe ampliato i partner lato produttori dei pannelli. Ricordiamo infatti che in passato BigG ha fatto affidamento unicamente a Samsung per i display, mentre ora le indiscrezioni descrivono una Google intenta a puntare sia su Samsung che su BOE. Sembra insomma che BigG abbia in mente un salto di qualità sotto diversi punti di vista.