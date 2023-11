Google Pixel 8 in sconto su Amazon a pochi giorni dal Black Friday, anche da 256Gb

Poco dopo aver fatto il recap dei buoni sconto di Amazon per il Black Friday 2023, spulciamo il catalogo del colosso di Seattle che in giornata odierna propone una doppia riduzione sul Google Pixel 8, sia nella variante da 128 che 256 gigabyte.

Di seguito i dettagli:

Google Pixel 8: smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Grigio verde, 128GB: 729 Euro (799 Euro)

Google Pixel 8: smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace - Grigio verde, 256GB: 789 Euro (859 Euro)

In entrambi i casi, la consegna è garantita per lunedì 13 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per poter godere della promozione.