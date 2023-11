Google Pixel 8 spinge sull'IA: arriva il primo aggiornamento di AI Core

Già da tempo sappiamo che Google Pixel 8 punta molto sull'IA, ancor prima che sul software o sull'hardware. Ora, l'implementazione dell'Intelligenza Artificiale sui nuovi flagship di Big G viene ulteriormente migliorata dal primo aggiornamento dell'app AI Core di Google.

L'app AI Core è quella agisce in background su Pixel 8 per gestire le funzioni legate all'Intelligenza Artificiale dello smartphone, migliorandone le performance, l'efficienza e la connettività al web e ai server di Google. L'ultimo aggiornamento porta l'app dalla versione 0.release.539035001 alla versione 0.release.582652206. L'update è in fase di rollout per Pixel 8 Pro, ma dovrebbe arrivare a breve anche su Pixel 8.

In primo luogo, l'aggiornamento sembra migliorare la funzione Magic Eraser di Pixel 8 e 8 Pro, che permette di utilizzare le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale per l'editing di fotografie e video. Inoltre, con l'update viene aggiunta all'app una pagina di impostazioni aggiuntive che vi permettere di abilitare l'AI Core Persistente, permettendo cioè all'hardware per l'IA dello smartphone di ritagliarsi una parte di memoria costantemente dedicata alle sue funzioni di background.

La funzione AI Core Persistente è disattivata di default, perciò dovrete attivarla manualmente se volete usufruirne sul vostro smartphone. Come sempre, comunque, l'app AI Core verrà aggiornata automaticamente in presenza di una rete Wi-Fi: in alternativa, se possedete un Pixel 8 Pro con Android 14 in versione stabile o in beta QPR1 o QPR2, potrete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento.

Con ogni probabilità, anche Samsung implementerà le stesse feature a breve sui suoi smartphone top di gamma. In particolare, Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un "AI Phone", ovvero un telefono con una pletora di funzionalità legate all'Intelligenza Artificiale on-device, che potrebbero riguardare l'editing di foto e video, l'assistente vocale di Bixby e le app di sistema.