Google Pixel 8: valanga di fix con l'aggiornamento di novembre, correte a scaricarlo!

Google ha già annunciato diversi cambiamenti alla policy di aggiornamento per smartphone Pixel, ma ciò non ha impedito al colosso di Mountain View di lanciare il suo update di novembre per Google Pixel 8 (e per tutti gli altri smartphone compatibili), che porta con sé tanti importanti bugfix. Vediamo i principali!

Sfortunatamente, l'aggiornamento software di novembre per i Google Pixel non porta con sé alcuna nuova feature, ma introduce un paio di fix per dei problemi software ben noti e piuttosto annosi. Inoltre, esso è compatibile solo con i device Pixel aggiornati ad Android 14 e ancora coperti dalla policy di aggiornamento di Google, ovvero con:

Google Pixel 4a

Google Pixel 5 e 5a

Google Pixel 6, 6 Pro e 6a

Google Pixel 7, 7 Pro e 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 8 e 8 Pro

Innanzitutto, l'aggiornamento risolve il problema dello schermo verde su smartphone Pixel, che era già stato al centro di una patch nel 2022. Il bug causerebbe degli improvvisi lampi di luce verde sul display dello smartphone quando questo viene spento o si trova in fase di standby. Il problema è stato risolto da Google, perciò i "flash" verdi non dovrebbero più verificarsi.

Un altro problema noto per Pixel 8 e 8 Pro riguardava quegli smartphone in cui più utenti venivano abbinati allo stesso device. Il problema causava bug di vario genere, dalla scomparsa di app fino alla corruzione della memoria e al reset dello smartphone o al loop di quest'ultimo in fase di riavvio. Il problema, spiega Google, è stato definitivamente risolto.

Infine, Big G conferma di aver aumentato la stabilità del sistema operativo e della connettività NFC su tutti i suoi smartphone, migliorando anche la modalità desktop e risolvendo alcuni problemi legati al touchscreen di Pixel 8 e 8 Pro, che in alcuni casi avrebbero registrato degli input imprecisi da parte degli utenti.