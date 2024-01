Google Pixel 8a in arrivo? Spuntano in rete le prime immagini

Sono già passati diversi mesi dal lancio di Google Pixel 8 e 8 Pro, ma l'attenzione attorno all'ultima gamma di flagship Google non accenna a ridursi: merito senza dubbio delle nuove feature IA introdotte da Big G. In molti, però, si chiedono quando arriverà Google Pixel 8a. Finalmente, forse, qualcosa si sta muovendo!

Il leaker Chunvn888 ha infatti postato su X alcune fotografie della confezione di Google Pixel 8a, spiegando che "qualche tizio vietnamita ha leakato uno smartphone Pixel, di nuovo": il riferimento è in questo caso ai numerosi leak del 2023 su Google Pixel 7a, che era finito in commercio - in un numero ridottissimo di unità, a onor del vero - nel Sudest asiatico a diversi mesi dalla sua uscita ufficiale. Le immagini, che mostrano il packaging definitivo di Pixel 8a, sono visibili in calce a questa notizia.

Dalle foto, possiamo notare che Pixel 8a avrà due fotocamere - con ogni probabilità una lente grandangolare e un ultra-grandangolo - insieme ad un flash LED, tutti disposti nella classica barra orizzontale presente nella metà superiore del device. Sul lato destro, invece, troviamo il pulsante di accensione e spegnimento dello smartphone e quello per aumentare o ridurre il volume del dispositivo.

In termini di design, sembra che Pixel 8a avrà dei bordi arrotondati, ricordando un po' il form factor di iPhone 8 e iPhone X, mentre pare che il suo schermo sarà piatto. Per il resto, però, dello smartphone non si sa nient'altro. Anche il lancio resta un'incognita: come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Google Pixel 7a, lo scorso anno il midrange di Big G è arrivato nel mese di maggio, perciò possiamo aspettarci una release tra fine primavera e inizio estate anche per il suo successore.

Intanto, Google ha programmato un annuncio per il 25 gennaio. Qualcuno potrebbe aver collegato il reveal a Pixel 8a, ma le cose sembrano stare molto diversamente: nelle prossime ore, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato la colorazione Mint Green di Pixel 8 e 8 Pro. Quest'ultima si è appena mostrata in alcuni render in alta risoluzione pubblicati su X dal leaker Evan Blass, che così ha anticipato di qualche ora l'annuncio promesso dal colosso di Mountain View.