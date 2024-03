Google Pixel 8a in arrivo: si svela la scheda tecnica completa, che display!

Il prezzo europeo di Google Pixel 8a è stato svelato da un leak all'inizio di febbraio, prefigurando un imminente rincaro in arrivo per la nuova generazione dei midrange di Big G. Ora, però, un autorevole portale specializzato sul mondo Android ha diffuso quella che potrebbe essere la scheda tecnica completa di Google Pixel 8a.

Il portale americano Android Authority, infatti, avrebbe scoperto buona parte delle specifiche tecniche di Google Pixel 8a da una fonte interna all'azienda di Mountain View. Con ogni probabilità, Pixel 8a verrà lanciato durante il Google I/O 2024: l'evento dedicato agli sviluppatori Android è stato infatti confermato anche per quest'anno, e giusto pochi giorni fa Big G ha svelato che si terrà il 14 maggio.

Il display di Google Pixel 8a dovrebbe ricevere un importante upgrade: il refresh rate del dispositivo dovrebbe infatti arrivare finalmente a 120 Hz (dopo lo schermo a 90 Hz di Pixel 7a e il display a soli 60 Hz di Google Pixel 6a), mentre la sua luminosità dovrebbe toccare i 1.400 nits di picco. Per il resto, invece, il pannello userà ancora una volta la tecnologia OLED e avrà una diagonale da 6,1", risultando così pienamente in linea con il form factor compatto della linea "a". A questo giro, però, possiamo aspettarci un design con dei bordi più arrotondati, che dovrebbe dare al telefono un feeling meno "quadrato".

Per quanto riguarda l'hardware, invece, Pixel 8a arriverà con un Google Tensor G3 come suo SoC, perciò monterà lo stesso chip di Google Pixel 8 e 8 Pro. Esattamente come i due "fratelli maggiori", inoltre, il midrange di Google sarà dotato anche di un output DisplayPort, che così diventerà una feature comune a tutta la linea Pixel.

Per concludere, sembra che lo smartphone non avrà alcun cambiamento lato fotocamera: le due lenti di Pixel 8a, al contrario, saranno una principale Sony IMX787 da 64 MP e un sensore ultra-grandangolare Sony IMX712 da 13 MP.

